Хлань оформил ассист за Лехию Гданьск

В матче 11 тура польской Экстраклясы "Сталь" Мелец дома встречается с "Лехией" Гданьск. На 38-й минуте встречи счет был открыт гостями.

Голом отличился поляк Доминик Пила, а ассист на него исполнил украинец Максим Хлань. Также на третьей минуте Хлань забил гол, но был отменен из-за фола в атаке.

Для Максима это третье результативное действие в текущем чемпионате Польши (1+2).

Добавим, что в основе “Лехии” вышли также Царенко, Вьюник и Желизко. Булеца и Сарнавский остались на скамье для запасных. А в составе "Стали" сыграл Сергей Крикун.

В итоге "Сталь" победила 2:1 благодаря двум голам во втором тайме. "Лехия" опустилась в зону вылета - на 16 место чемпионата.