Хлань оформил ассист за Лехию Гданьск
Также забил гол, который не был засчитан
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В матче 11 тура польской Экстраклясы "Сталь" Мелец дома встречается с "Лехией" Гданьск. На 38-й минуте встречи счет был открыт гостями.
Голом отличился поляк Доминик Пила, а ассист на него исполнил украинец Максим Хлань. Также на третьей минуте Хлань забил гол, но был отменен из-за фола в атаке.
Для Максима это третье результативное действие в текущем чемпионате Польши (1+2).
Добавим, что в основе “Лехии” вышли также Царенко, Вьюник и Желизко. Булеца и Сарнавский остались на скамье для запасных. А в составе "Стали" сыграл Сергей Крикун.
В итоге "Сталь" победила 2:1 благодаря двум голам во втором тайме. "Лехия" опустилась в зону вылета - на 16 место чемпионата.
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