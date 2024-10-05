Брентфорд сыграет против аутсайдера АПЛ: тренер пчел решил, выйдет ли Ярмолюк в старте

“Брентфорд” и “Вулверхэмптон” встретятся в рамках седьмого тура АПЛ. Егор Ярмолюк оказался вне стартового состава “пчел”.

Второй раз подряд он не выйдет в основе. В прошлом матче он появился на поле на 60-й минуте, а на 67-й получил предупреждение. В общей сложности на его счету три поединка в текущей АПЛ.

"Брентфорд" находится на 12 месте в АПЛ, "Вулверхэмптон" идет последним.

Матч начнется в 17:00.