Брентфорд сыграет против аутсайдера АПЛ: тренер пчел решил, выйдет ли Ярмолюк в старте
Встреча с "волками"
Getty Images / Global Images Ukraine
“Брентфорд” и “Вулверхэмптон” встретятся в рамках седьмого тура АПЛ. Егор Ярмолюк оказался вне стартового состава “пчел”.
Your Bees to face Wolves ????#BREWOL pic.twitter.com/95fjFsfteK— Brentford FC (@BrentfordFC) October 5, 2024
Второй раз подряд он не выйдет в основе. В прошлом матче он появился на поле на 60-й минуте, а на 67-й получил предупреждение. В общей сложности на его счету три поединка в текущей АПЛ.
"Брентфорд" находится на 12 месте в АПЛ, "Вулверхэмптон" идет последним.
Матч начнется в 17:00.
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