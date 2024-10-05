Забарный сыграет против Лестера, Зинченко – до сих пор вне заявки Арсенала
Украинцы на Туманном Альбионе
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче седьмого тура АПЛ "Лестер" встретится с "Борнмутом". Илья Забарный традиционно начнет эту встречу в старте “вишенок”.
One change from Monday.— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 5, 2024
Up those Chez ???????? pic.twitter.com/D8swBt8MhO
Это будет для него седьмой поединок в чемпионате. Все предыдущие он провел от начала до конца.
Универсал "Арсенала" Александр Зинченко продолжает залечивать травму. "Канониры" проведут матч против "Саутгемптона" без украинца в заявке.
Оба поединка стартуют в 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния матча "Арсенала".
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