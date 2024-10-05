Забарный сыграет против Лестера, Зинченко – до сих пор вне заявки Арсенала

В матче седьмого тура АПЛ "Лестер" встретится с "Борнмутом". Илья Забарный традиционно начнет эту встречу в старте “вишенок”.

One change from Monday.



Up those Chez ???????? pic.twitter.com/D8swBt8MhO — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 5, 2024

Это будет для него седьмой поединок в чемпионате. Все предыдущие он провел от начала до конца.

Универсал "Арсенала" Александр Зинченко продолжает залечивать травму. "Канониры" проведут матч против "Саутгемптона" без украинца в заявке.

Оба поединка стартуют в 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния матча "Арсенала".