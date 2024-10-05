Кочергин забил очередной гол в Экстраклясе. ВИДЕО
Помог команде победить
instagram.com/rakowczestochowa
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин отличился голом в матче 11-го тура Экстраклассы против "Радомяка".
На 90+1 минуте Владислав установил окончательный счет – 2:0. Он пробил из-за пределов штрафной точно в левый угол ворот соперника.
To jest Kochergin na miarę jego możliwości! #RADRCZ pic.twitter.com/tKyITI7nVU— Polski Ligowiec (@polski_ligowiec) October 5, 2024
В этом сезоне Кочергин сыграл за Ракув 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Команда занимает в чемпионате 2-е место.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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