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Кочергин забил очередной гол в Экстраклясе. ВИДЕО

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Кочергин забил очередной гол в Экстраклясе. ВИДЕО

instagram.com/rakowczestochowa

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Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин отличился голом в матче 11-го тура Экстраклассы против "Радомяка".

На 90+1 минуте Владислав установил окончательный счет – 2:0. Он пробил из-за пределов штрафной точно в левый угол ворот соперника.

В этом сезоне Кочергин сыграл за Ракув 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Команда занимает в чемпионате 2-е место.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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