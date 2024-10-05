Забарный попал в штангу, Ярмолюк принял участие в голевом шоу. Оценки украинцев за матчи АПЛ
Еще один поединок в активе футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" уступил в гостях "Лестеру" (0:1), но Илья Забарный провел достойный поединок.
Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия украинца на 6,8 и 6,9 баллов соответственно. Илья трижды выносил мяч, дважды выиграл воздушную дуэль и сделал столько же перехватов, в одном эпизоде выиграл борьбу за позицию, отдал 2 точные длинные передачи и 93% точных коротких пасов, осуществил 68% касаний, а еще попал в штангу.
Ярмолюк вышел на поле на 77-й минуте матча против "Вулверхэмптона" (5:3). Он получил 6,2 и 6,6 пункта. Егор один раз удачно применил дриблинг и выиграл борьбу за позицию, сделал 1 длинную точную передачу, осуществил 12 касаний и продемонстрировал точность пасов на уровне 80%.
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