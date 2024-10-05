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Забарный попал в штангу, Ярмолюк принял участие в голевом шоу. Оценки украинцев за матчи АПЛ

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Еще один поединок в активе футболистов

Забарный попал в штангу, Ярмолюк принял участие в голевом шоу. Оценки украинцев за матчи АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Борнмут" уступил в гостях "Лестеру" (0:1), но Илья Забарный провел достойный поединок.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия украинца на 6,8 и 6,9 баллов соответственно. Илья трижды выносил мяч, дважды выиграл воздушную дуэль и сделал столько же перехватов, в одном эпизоде ​​выиграл борьбу за позицию, отдал 2 точные длинные передачи и 93% точных коротких пасов, осуществил 68% касаний, а еще попал в штангу.

Ярмолюк вышел на поле на 77-й минуте матча против "Вулверхэмптона" (5:3). Он получил 6,2 и 6,6 пункта. Егор один раз удачно применил дриблинг и выиграл борьбу за позицию, сделал 1 длинную точную передачу, осуществил 12 касаний и продемонстрировал точность пасов на уровне 80%.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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