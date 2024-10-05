Лунин впервые сыграет в Ла Лиге с мая. Стартовый состав Реала на матч против Вильярреала
И снова украинец выйдет на поле в поединке с желтой субмариной
Getty Images / Global Images Ukraine
Игровой день в испанской Примере завершится на "Сантьяго Бернабеу". Это будет первый матч в чемпионате для Андрея Лунина за последние 4,5 месяца.
Интересно, что последний раз украинец выходил на поле в Ла Лиге именно во встрече против "Вильярреала", но тогда соперники пересекались на "Керамике". Поединок 37-го тура сезона 2023/24 завершился зрелищной ничьей со счетом 4:4, а Лунин спас ворота в трех эпизодах.
Напомним, что Андрей вернулся в основу из-за травмы Куртуа несколько дней назад, когда "сливочные" уступили "Лиллю" на выезде. "Королевский клуб" пропустил единственный гол с пенальти.
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 5, 2024
???? @VillarrealCFen#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/a1f7n7oGpJ
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