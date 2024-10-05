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Лунин впервые сыграет в Ла Лиге с мая. Стартовый состав Реала на матч против Вильярреала

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И снова украинец выйдет на поле в поединке с желтой субмариной

Лунин впервые сыграет в Ла Лиге с мая. Стартовый состав Реала на матч против Вильярреала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Игровой день в испанской Примере завершится на "Сантьяго Бернабеу". Это будет первый матч в чемпионате для Андрея Лунина за последние 4,5 месяца.

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Интересно, что последний раз украинец выходил на поле в Ла Лиге именно во встрече против "Вильярреала", но тогда соперники пересекались на "Керамике". Поединок 37-го тура сезона 2023/24 завершился зрелищной ничьей со счетом 4:4, а Лунин спас ворота в трех эпизодах.

Напомним, что Андрей вернулся в основу из-за травмы Куртуа несколько дней назад, когда "сливочные" уступили "Лиллю" на выезде. "Королевский клуб" пропустил единственный гол с пенальти.

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Реал (Мадрид) Вильярреал Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid C.F.
Опубликовал: Александр Симченко
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