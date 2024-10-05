Голосование фанатов за трофей Яшина: Лунин вне конкуренции с отрывом в 30,6%
Украинец уверенно лидирует в опросе
Динамо Київ
Авторитетное французское издание L’Equipe запустило голосование за потенциального обладателя индивидуальной награды лучшему вратарю по итогам прошедшего сезона 2023/24. По мнению болельщиков, в борьбе за трофей Яшина Андрей Лунин оказался главным фаворитом.
Читайте такжеЛунин попал в топ-20 лучших вратарей мира
Кипер "Реал Мадрида" получил за сутки 52,4% голосов. На второй строчке оказался аргентинец Эмилиано Мартинес, защищающий цвета "Астон Виллы" (21,8%).
В топ-5 также вошли вратари "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР), "Порту" и ПСЖ.
Отметим, что именно официальное вручение трофея пройдет 28 октября в Париже.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пенальти на последней минуте спасает Рух от поражения. Арбитр долго не мог решить, назначать ли удар с отметки
- Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Алиев: Надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда одели военную форму и пошли на фронт!
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн