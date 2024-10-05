Голосование за трофей Яшина: Лунин вне конкуренции с отрывом в 30,6%

Авторитетное французское издание L’Equipe запустило голосование за потенциального обладателя индивидуальной награды лучшему вратарю по итогам прошедшего сезона 2023/24. В борьбе за трофей Яшин Андрей Лунин оказался главным фаворитом.

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Кипер "Реал Мадрида" получил за сутки 52,4% голосов. На второй строчке оказался аргентинец Эмилиано Мартинес, защищающий цвета "Астон Виллы" (21,8%).

В топ-5 также вошли вратари "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР), "Порту" и ПСЖ. Официальное вручение трофея пройдет 28 октября в Париже.