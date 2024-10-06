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Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала

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Возвращение в Ла Лигу, которое уже не ожидали в этом году

Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 9-м туре "Реал" Мадрид принимал в столице "Вильярреал". Эта встреча привлекла особое внимание украинских болельщиков из-за травмы Тибо Куртуа, чье место занял Андрей Лунин.

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У бывшего кипера "Зари" было немного работы. Он совершил только один сейв. В начале встречи Николя Пепе имел прекрасную возможность забить украинцу, но попал в перекладину.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили старания Андрея на 6,6 и 7,0 баллов. В активе 13-го номера "сливочных" 39 касаний, 87% точных пасов, 3 длинные точные передачи, две выигранные дуэли за позицию и второй этаж, 1 заработанный фол, три выноса мяча, а еще в трех эпизодах Лунин вступал в игру кулаками.

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Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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