Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала

В 9-м туре "Реал" Мадрид принимал в столице "Вильярреал". Эта встреча привлекла особое внимание украинских болельщиков из-за травмы Тибо Куртуа, чье место занял Андрей Лунин.

У бывшего кипера "Зари" было немного работы. Он совершил только один сейв. В начале встречи Николя Пепе имел прекрасную возможность забить украинцу, но попал в перекладину.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили старания Андрея на 6,6 и 7,0 баллов. В активе 13-го номера "сливочных" 39 касаний, 87% точных пасов, 3 длинные точные передачи, две выигранные дуэли за позицию и второй этаж, 1 заработанный фол, три выноса мяча, а еще в трех эпизодах Лунин вступал в игру кулаками.