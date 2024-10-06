Сваток перед выездом в сборную Украины сыграл полный матч за Остин против лидера турнирной таблицы

В матче регулярного чемпионата MLS лидер турнирной таблицы Западной Конференции "Лос-Анджелес Гэлакси" принимал "Остин". Хозяева победили со счётом 2:1.

В старте гостей появился Александр Сваток. Украинец провел второй подряд полный матч за "Остин" подряд. В общей сложности он принял участие в пяти последних поединках своей команды (три – в основе).

За один тур до завершения регулярного чемпионата "Остин" находится на 10 месте – вне зоны мест плей-офф. 20 октября команда сыграет последний матч в сезоне.

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Также другой украинский центрбек Евгений Чеберко провел полный поединок в составе “Коламбус Крю”. Его команда одержала победу над "Филадельфией Юнион" со счетом 3:2.

"Коламбус" занимает второе место в турнирной таблице Восточной Конференции и еще имеет матч в запасе. Однако к первому "Интер Майами" 11 очков.