На украинца, играющего в АПЛ, обрушилась критика от ведущего talkSPORT

Ведущий talkSPORT Квеку Афари подверг критике украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

По имеющейся информации, Квеку Афари заявил, что:

"Он играет в Лиге конференций, но не может проявить себя даже там. Это игрок, у которого есть способности. Просто у него, к сожалению, нет футбольного IQ, чтобы играть на таком уровне."