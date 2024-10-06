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На украинца, играющего в АПЛ, обрушилась критика от ведущего talkSPORT

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Квеку Афари не подбирал слов

На украинца, играющего в АПЛ, обрушилась критика от ведущего talkSPORT

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ведущий talkSPORT Квеку Афари подверг критике украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

По имеющейся информации, Квеку Афари заявил, что:

"Он играет в Лиге конференций, но не может проявить себя даже там. Это игрок, у которого есть способности. Просто у него, к сожалению, нет футбольного IQ, чтобы играть на таком уровне."

Добавим, что в матче Лиги конференций "Челси" – "Гент" Мудрик отдал результативную передачу на 12-й минуте матча.

Напомним, за этот сезон украинец принял участие в 7 официальных матчах за "Челси", в которых отличился 3 результативными передачами.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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