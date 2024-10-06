У главного тренера Олимпиакоса есть вопросы к Яремчуку. Украинскому форварду нужно менять стратегию

Главный тренер "Олимпиакоса" Луис Мендилибар недоволен развитием Романа Яремчука. Об этом сообщает Sportime.

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По информации издания, главный тренер "Олимпиакоса" Луис Мендилибар не видит готовности и желания Яремчука подстраиваться под тренерские решения. Отмечается, что у Мендилибара были претензии к украинскому нападающему, как только Яремчук присоединился к команде. Тренеру "Олимпиакоса" не нравится, что Роман не может забить легкий гол, даже на тренировках, и что украинец слишком часто попадает в офсайд.

Напомним, что Яремчук перешел в "Олимпиакос" из "Брюгге" за два миллиона евро. Сейчас форвард забил один гол в шести матчах. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028 года. Добавим, что сегодня "Олимпиакос" сыграет против "Панатинаикоса". Начало - в 20:30.