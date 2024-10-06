Шон Дайч сделал заявление по поводу украинского флангового защитника: Нам остается только ждать и наблюдать
Речь идет о восстановлении Миколенко и не только
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал о травме и сроках восстановления Виталия Миколенко и Джаррада Брентвейта.
"В конце недели нам пришлось адаптироваться к потере Джаррада Брентвейта и Миколенко. Хорошо, что мы отыграли на ноль, и наш менталитет снова в норме. Миколенко вернулся в конце недели, в среду-четверг.
Джаррад, мы знали об этом раньше - в понедельник-вторник. Мы смотрели на него и думали, что, возможно, он успеет восстановиться после травмы до игры с Ньюкаслом.
Мы надеемся, что они вернутся к следующему поединку, нам остается только ждать и наблюдать", — сказал тренер "Эвертона".
Напомним, у Миколенко проблемы с икроножной мышцей. За этот сезон украинец успел сыграть в шести матчах, отметившись одной результативной передачей.
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