  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шон Дайч сделал заявление по поводу украинского флангового защитника: Нам остается только ждать и наблюдать
В тренде

Шон Дайч сделал заявление по поводу украинского флангового защитника: Нам остается только ждать и наблюдать

Наши за границей

Речь идет о восстановлении Миколенко и не только

Шон Дайч сделал заявление по поводу украинского флангового защитника: Нам остается только ждать и наблюдать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал о травме и сроках восстановления Виталия Миколенко и Джаррада Брентвейта.

"В конце недели нам пришлось адаптироваться к потере Джаррада Брентвейта и Миколенко. Хорошо, что мы отыграли на ноль, и наш менталитет снова в норме. Миколенко вернулся в конце недели, в среду-четверг.

Джаррад, мы знали об этом раньше - в понедельник-вторник. Мы смотрели на него и думали, что, возможно, он успеет восстановиться после травмы до игры с Ньюкаслом.

Мы надеемся, что они вернутся к следующему поединку, нам остается только ждать и наблюдать", — сказал тренер "Эвертона".

Напомним, у Миколенко проблемы с икроножной мышцей. За этот сезон украинец успел сыграть в шести матчах, отметившись одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
У главного тренера Олимпиакоса есть вопросы к Яремчуку. Украинскому форварду нужно менять стратегию
yellow-arrow
Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
На украинца, играющего в АПЛ, обрушилась критика от ведущего talkSPORT
Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpoolworld.uk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости