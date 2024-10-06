Шон Дайч сделал заявление по поводу украинского флангового защитника: Нам остается только ждать и наблюдать

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал о травме и сроках восстановления Виталия Миколенко и Джаррада Брентвейта.

"В конце недели нам пришлось адаптироваться к потере Джаррада Брентвейта и Миколенко. Хорошо, что мы отыграли на ноль, и наш менталитет снова в норме. Миколенко вернулся в конце недели, в среду-четверг.

Джаррад, мы знали об этом раньше - в понедельник-вторник. Мы смотрели на него и думали, что, возможно, он успеет восстановиться после травмы до игры с Ньюкаслом.

Мы надеемся, что они вернутся к следующему поединку, нам остается только ждать и наблюдать", — сказал тренер "Эвертона".