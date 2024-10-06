Возвращается на скамью для запасных. Мудрик не выйдет в старте Челси на матч против Ноттингема
Снова слева играет Санчо
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках седьмого тура АПЛ "Челси" сыграет против "Ноттингем Форест". Михаил Мудрик не попал в основной состав "пенсионеров".
Today's Blues.????????#CFC | #CHENFO pic.twitter.com/n8GQr75hoS— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 6, 2024
В прошлом матче против "Гента" украинец вышел в старте, оформил ассист и в общей сложности провел 90 минут. Однако в рамках АПЛ Михаил последний раз появлялся с первых минут еще во втором туре.
Перед этим поединком “Челси” идет на четвертом месте АПЛ, а “Ноттингем Форест” – на 11.
Матч стартует в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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