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Возвращается на скамью для запасных. Мудрик не выйдет в старте Челси на матч против Ноттингема

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Возвращается на скамью для запасных. Мудрик не выйдет в старте Челси на матч против Ноттингема

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках седьмого тура АПЛ "Челси" сыграет против "Ноттингем Форест". Михаил Мудрик не попал в основной состав "пенсионеров".

В прошлом матче против "Гента" украинец вышел в старте, оформил ассист и в общей сложности провел 90 минут. Однако в рамках АПЛ Михаил последний раз появлялся с первых минут еще во втором туре.

Перед этим поединком “Челси” идет на четвертом месте АПЛ, а “Ноттингем Форест” – на 11.

Матч стартует в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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Ноттингем Форест Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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