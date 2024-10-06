Возвращается на скамью для запасных. Мудрик не выйдет в старте Челси на матч против Ноттингема

В рамках седьмого тура АПЛ "Челси" сыграет против "Ноттингем Форест". Михаил Мудрик не попал в основной состав "пенсионеров".

В прошлом матче против "Гента" украинец вышел в старте, оформил ассист и в общей сложности провел 90 минут. Однако в рамках АПЛ Михаил последний раз появлялся с первых минут еще во втором туре.

Перед этим поединком “Челси” идет на четвертом месте АПЛ, а “Ноттингем Форест” – на 11.

Матч стартует в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.