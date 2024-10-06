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9-й поединок Довбика в Роме. Состав на матч против Монцы

Наши за границей

Юрич определился со стартовым составом

9-й поединок Довбика в Роме. Состав на матч против Монцы

Фото - AS Roma

Новина українською

В 7-м туре итальянского первенства столичный гранд посетит Монцу. Украинский форвард снова попал в основу "капитолини" на игру в чемпионате.

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Артём во всех предыдущих матчах текущего сезона Серии А выходил в старте. Только в двух случаях Довбик не доиграл до финального свистка. Его заменяли на 80-х минутах поединков против "Ювентуса" (0:0) и "Дженоа" (1:1).

В двух из последних трех встреч Серии А украинец отличался точными ударами. "Волки" заработали 9 очков и находятся в середине таблицы.

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 18:35
Рома не жирона а юрич не мичел. От Довбика ничего не зависит, это команда бей беги.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 18:35
Рома не жирона а юрич не мичел. От Довбика ничего не зависит, это команда бей беги.
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 18:19
Довбик не заставляй меня нервничать! Выйди и сыграй так как ты играл в Жироне! Давай сынок на тебя вся Украина смотрит!
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