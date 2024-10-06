9-й поединок Довбика в Роме. Состав на матч против Монцы

В 7-м туре итальянского первенства столичный гранд посетит Монцу. Украинский форвард снова попал в основу "капитолини" на игру в чемпионате.

Артём во всех предыдущих матчах текущего сезона Серии А выходил в старте. Только в двух случаях Довбик не доиграл до финального свистка. Его заменяли на 80-х минутах поединков против "Ювентуса" (0:0) и "Дженоа" (1:1).

В двух из последних трех встреч Серии А украинец отличался точными ударами. "Волки" заработали 9 очков и находятся в середине таблицы.