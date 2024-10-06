9-й поединок Довбика в Роме. Состав на матч против Монцы
Юрич определился со стартовым составом
Фото - AS Roma
В 7-м туре итальянского первенства столичный гранд посетит Монцу. Украинский форвард снова попал в основу "капитолини" на игру в чемпионате.
Артём во всех предыдущих матчах текущего сезона Серии А выходил в старте. Только в двух случаях Довбик не доиграл до финального свистка. Его заменяли на 80-х минутах поединков против "Ювентуса" (0:0) и "Дженоа" (1:1).
В двух из последних трех встреч Серии А украинец отличался точными ударами. "Волки" заработали 9 очков и находятся в середине таблицы.
???? Ecco la nostra formazione per #MonzaRoma ????— AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/D02RibfQL6
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Источник:AS Roma
Опубликовал: Александр Симченко
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Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 18:35
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