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15 минут для Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Ноттингема

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Игра была очень напряженной

15 минут для Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Ноттингема

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик принял участие в поединке 7-го тура АПЛ против "Ноттингема" (1:1).

Игрок вышел на поле на 90-й минуте. Однако из-за значительного компенсированного времени, отыграл 15 минут. В этом матче Мудрик 7 раз коснулся мяча: отдал 2 точных паса из 3-х, выполнил одну удачную подачу в штрафную с 2-х попыток, проиграл 2 единоборства и создал 1 опасный момент для партнера.

Читайте такжеАПЛ. Челси - Ноттингем Форест 1:1. Страсть, драки, сейвы и немного футбола

Статистически-аналитические порталы выставили футболисту посредственные оценки за данное выступление - 6,2 (WhoScored) и 6,8 (Sofascore).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Romerik (YNWA)
06.10.2024 в 18:40
Норм, як для себе і для команди в цілому. Бувало набагато гірше
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2
1
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
06.10.2024 в 18:40
Норм, як для себе і для команди в цілому. Бувало набагато гірше
Ответить
2
1
Лекарь (село Дарниця)
06.10.2024 в 18:36
Мудрик мав би мати на своєму рахунку гольову передачу, але, нажаль, його партнер з близької відстані потрапив прямо в голкіпера.
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2
0

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