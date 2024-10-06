15 минут для Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Ноттингема
Игра была очень напряженной
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик принял участие в поединке 7-го тура АПЛ против "Ноттингема" (1:1).
Игрок вышел на поле на 90-й минуте. Однако из-за значительного компенсированного времени, отыграл 15 минут. В этом матче Мудрик 7 раз коснулся мяча: отдал 2 точных паса из 3-х, выполнил одну удачную подачу в штрафную с 2-х попыток, проиграл 2 единоборства и создал 1 опасный момент для партнера.
Статистически-аналитические порталы выставили футболисту посредственные оценки за данное выступление - 6,2 (WhoScored) и 6,8 (Sofascore).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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06.10.2024 в 18:40
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