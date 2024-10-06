15 минут для Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Ноттингема

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик принял участие в поединке 7-го тура АПЛ против "Ноттингема" (1:1).

Игрок вышел на поле на 90-й минуте. Однако из-за значительного компенсированного времени, отыграл 15 минут. В этом матче Мудрик 7 раз коснулся мяча: отдал 2 точных паса из 3-х, выполнил одну удачную подачу в штрафную с 2-х попыток, проиграл 2 единоборства и создал 1 опасный момент для партнера.

Статистически-аналитические порталы выставили футболисту посредственные оценки за данное выступление - 6,2 (WhoScored) и 6,8 (Sofascore).