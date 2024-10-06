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Мудрик сыграл юбилейный матч в АПЛ

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Большинство из выходов на замены, но все же

Мудрик сыграл юбилейный матч в АПЛ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник Михаил Мудрик провел свой юбилейный поединок в рамках АПЛ. Матч 7-го тура "Челси" - "Ноттингем" стал для игрока 50-м в рамках английского элитного дивизиона.

Конечно, все 50 игр Мудрик провел за "Челси". Всего в его активе - 66 матчей за лондонцев.

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В своей карьере Мудрик выступал только в английском и украинском чемпионатах. Кроме "Челси", играл за "Шахтер", "Арсенал" Киев и "Десну".

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Челси (Лондон) АПЛ Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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