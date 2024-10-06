58-й матч Трубина в составе орлов. Старт Бенфики против Насьоналя
Украинец будет защищать ворота в 8-м туре Примейры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика", замыкающая топ-3 лидеров португальского первенства, сегодня вечером сыграет на выезде против "Насьоналя" в Фуншале.
В текущем первенстве страны Анатолий Трубин отыграл все матчи. Украинец совершил 15 сейвов, пропустил 5 мячей, а в трех поединках отстоял на 0.
В среду экс-вратарь "Шахтера" принимал участие во встрече ЛЧ, в которой "красные" дома разгромили "Атлетико" (4:0). Киперу ни разу не пришлось вступать в игру.
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#CDNSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/6DCpHPL70e— SL Benfica (@SLBenfica) October 6, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной
- Украина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу
- ВСУ ликвидировали бывшего футболиста юношеской сборной России по футболу
- Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн