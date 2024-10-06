58-й матч Трубина в составе орлов. Старт Бенфики против Насьоналя

"Бенфика", замыкающая топ-3 лидеров португальского первенства, сегодня вечером сыграет на выезде против "Насьоналя" в Фуншале.

В текущем первенстве страны Анатолий Трубин отыграл все матчи. Украинец совершил 15 сейвов, пропустил 5 мячей, а в трех поединках отстоял на 0.

В среду экс-вратарь "Шахтера" принимал участие во встрече ЛЧ, в которой "красные" дома разгромили "Атлетико" (4:0). Киперу ни разу не пришлось вступать в игру.