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Олимпиакос Яремчука будет играть с Панатинаикосом. Известно, попал ли в старт украинец

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Ожидается напряженная игра

Олимпиакос Яремчука будет играть с Панатинаикосом. Известно, попал ли в старт украинец

Фото: OlympiacosFC

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 7-го тура Суперлиги Греции против "Панатинаикоса".

Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

К слову, последние 2 матча "Олимпиакоса" Яремчук провел на скамейке запасных.

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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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