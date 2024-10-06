Олимпиакос Яремчука будет играть с Панатинаикосом. Известно, попал ли в старт украинец
Ожидается напряженная игра
Фото: OlympiacosFC
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 7-го тура Суперлиги Греции против "Панатинаикоса".
Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.
К слову, последние 2 матча "Олимпиакоса" Яремчук провел на скамейке запасных.
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Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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