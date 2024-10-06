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Довбик отличился голом в ворота Монцы

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Довбик отличился голом в ворота Монцы

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вывел команду вперед в счете в матче с "Монцой". Это игра 7-го тура Серии А.

На 61-й минуте Довбик получил пас на ход, оттеснил защитника, вошел в штрафную, сместился с правой стороны налево мимо трех защитников, и результативно пробил в падении.

Следите за ходом событий матча "Монца" - "Рома" в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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