Довбик отличился голом в ворота Монцы
Еще один мяч Артема
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вывел команду вперед в счете в матче с "Монцой". Это игра 7-го тура Серии А.
На 61-й минуте Довбик получил пас на ход, оттеснил защитника, вошел в штрафную, сместился с правой стороны налево мимо трех защитников, и результативно пробил в падении.
Следите за ходом событий матча "Монца" - "Рома" в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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