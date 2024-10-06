Довбик отличился голом в ворота Монцы

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вывел команду вперед в счете в матче с "Монцой". Это игра 7-го тура Серии А.

На 61-й минуте Довбик получил пас на ход, оттеснил защитника, вошел в штрафную, сместился с правой стороны налево мимо трех защитников, и результативно пробил в падении.

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