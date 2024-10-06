У Довбика самые высокие оценки за матч в составе обеих команд
Удачный поединок от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик забил свой третий гол в Серии А, который, к сожалению, не принес победу над "Монцой" (1:1).
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили форварду самые высокие оценки среди всех футболистов, появлявшихся на поле в составе обоих коллективов. У экс-нападающего "Жироны" 7,6 и 7,7 пунктов.
Украинец забил гол, нанес по 1 удару в створ и мимо ворот, дважды успешно применил дриблинг, сделал 3 ключевых паса, выиграл 4 дуэли за позицию и одну – за второй этаж, заработал 2 нарушения правил, в одном эпизоде попал в офсайд, совершил 27 касаний и 86% точных передач.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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06.10.2024 в 22:02
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