У Довбика самые высокие оценки за матч в составе обеих команд

Артем Довбик забил свой третий гол в Серии А, который, к сожалению, не принес победу над "Монцой" (1:1).

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили форварду самые высокие оценки среди всех футболистов, появлявшихся на поле в составе обоих коллективов. У экс-нападающего "Жироны" 7,6 и 7,7 пунктов.

Украинец забил гол, нанес по 1 удару в створ и мимо ворот, дважды успешно применил дриблинг, сделал 3 ключевых паса, выиграл 4 дуэли за позицию и одну – за второй этаж, заработал 2 нарушения правил, в одном эпизоде ​​попал в офсайд, совершил 27 касаний и 86% точных передач.