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У Довбика самые высокие оценки за матч в составе обеих команд

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Удачный поединок от украинца

У Довбика самые высокие оценки за матч в составе обеих команд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик забил свой третий гол в Серии А, который, к сожалению, не принес победу над "Монцой" (1:1).

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили форварду самые высокие оценки среди всех футболистов, появлявшихся на поле в составе обоих коллективов. У экс-нападающего "Жироны" 7,6 и 7,7 пунктов.

Украинец забил гол, нанес по 1 удару в створ и мимо ворот, дважды успешно применил дриблинг, сделал 3 ключевых паса, выиграл 4 дуэли за позицию и одну – за второй этаж, заработал 2 нарушения правил, в одном эпизоде ​​попал в офсайд, совершил 27 касаний и 86% точных передач.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 22:02
Осталось найти нормального тренера, и пол команды поменять.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 22:02
Осталось найти нормального тренера, и пол команды поменять.
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0
0
download1 (huyersk)
06.10.2024 в 21:16
MVP вообще-то
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0
0

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