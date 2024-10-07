Будущее Григорчука решится во время встречи с руководством Нефтчи
Украинский тренер готов разорвать контракт с клубом
Фото: Neftçi PFK
Украинский тренер "Нефтчи" Роман Григорчук сообщил руководству клубу, что намерен подать в отставку.
59-летний специалист готов досрочно расторгнуть 2-летний контракт и не потребует компенсации, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, все решится во время очной встречи украинца с руководителями клуба. Она должна состояться либо 7 октября, либо уже состоялась 6-го.
Известны и другие подробности, а именно, что в топ-менеджмент "Нефтчи" входят три человека. Первый – спортивный директор из Азербайджана, работавший с Григорчуком в "Габале" и являвшийся инициатором его приглашения. Второй – директор по развитию клуба из Швеции. Третий – генеральный директор из Турции, который хочет назначать на должность главного тренера Фатиха Терима. Первые двое на стороне Григорчука.
"Нефтчи" занимает 9-е место в Премьер-лиги и остается единственным клубом, который не выигрывал ни одного официального матча. "Нефтяники" отстают от лидера первенства на 16 баллов.
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