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Будущее Григорчука решится во время встречи с руководством Нефтчи

Наши за границей

Украинский тренер готов разорвать контракт с клубом

Будущее Григорчука решится во время встречи с руководством Нефтчи

Фото: Neftçi PFK

Новина українською

Украинский тренер "Нефтчи" Роман Григорчук сообщил руководству клубу, что намерен подать в отставку.

59-летний специалист готов досрочно расторгнуть 2-летний контракт и не потребует компенсации, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, все решится во время очной встречи украинца с руководителями клуба. Она должна состояться либо 7 октября, либо уже состоялась 6-го.

Известны и другие подробности, а именно, что в топ-менеджмент "Нефтчи" входят три человека. Первый – спортивный директор из Азербайджана, работавший с Григорчуком в "Габале" и являвшийся инициатором его приглашения. Второй – директор по развитию клуба из Швеции. Третий – генеральный директор из Турции, который хочет назначать на должность главного тренера Фатиха Терима. Первые двое на стороне Григорчука.

"Нефтчи" занимает 9-е место в Премьер-лиги и остается единственным клубом, который не выигрывал ни одного официального матча. "Нефтяники" отстают от лидера первенства на 16 баллов.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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