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Воробей: Довбику сложно играть при схеме Ромы

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Полузащитники в римской команде не такие, как в Жироне

Воробей: Довбику сложно играть при схеме Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о нынешнем состоянии украинского нападающего римской "Ромы" Артема Довбика, который в воскресенье забил гол в матче Серии А с "Монцей" (1:1).

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– Как вам гол Артема Довбика за "Рому" в ворота "Монцы"?

– Да, хорошо сыграл. Удачно прошел, классно на паузе пробил с левой ноги и отправил мяч в угол. Довбик имеет голевое чутье. При том, что "Рома" невыразительно сейчас играет, Довбик свои моменты имеет и забивает. Это самое главное для нападающего. Конечно, сложно ему при такой схеме играть. Полузащитники в римской команде не такие, как в "Жироне". Но гол Артема "Монце" говорит о том, что у него есть уровень и голевое чутье. Довбик сейчас находится в неплохой форме.

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Андрей Воробей Артем Довбик Рома
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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