Динамовец Диалло получил красную уже на 5-й минуте матча чемпионата Израиля. ВИДЕО
Самба отличился со знаком минус
instagram.com/sambadiallo_10
В воскресенье, 6 октября, в рамках 6-го тура чемпионата Израиля "Хапоэль" Беер-Шева принимал "Хапоэль" Иерусалим.
В стартовом составе Иерусалима вышел арендованный у киевского "Динамо" вингер Самба Диалло, правда отыграл сенегалец недолго.
Уже на 5-й минуте матча 21-летний Самба отметился брутальным прыжком в ноги сопернику, который судья оценил красной карточкой.
В итоге, в концовке первого тайма Иерусалим и вовсе остался вдевятером (удаление за две желтые) и в итоге, проиграл 1:3.
Напомним, что с начала сезона Диалло провел за израильскую команду четыре матча и забил один мяч. "Хапоэль" Иерусалим идет на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 3 очка после 6 матчей.
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