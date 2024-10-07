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Динамовец Диалло получил красную уже на 5-й минуте матча чемпионата Израиля. ВИДЕО

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Самба отличился со знаком минус

Динамовец Диалло получил красную уже на 5-й минуте матча чемпионата Израиля. ВИДЕО

instagram.com/sambadiallo_10

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 6 октября, в рамках 6-го тура чемпионата Израиля "Хапоэль" Беер-Шева принимал "Хапоэль" Иерусалим.

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В стартовом составе Иерусалима вышел арендованный у киевского "Динамо" вингер Самба Диалло, правда отыграл сенегалец недолго.

Уже на 5-й минуте матча 21-летний Самба отметился брутальным прыжком в ноги сопернику, который судья оценил красной карточкой.

В итоге, в концовке первого тайма Иерусалим и вовсе остался вдевятером (удаление за две желтые) и в итоге, проиграл 1:3.

Напомним, что с начала сезона Диалло провел за израильскую команду четыре матча и забил один мяч. "Хапоэль" Иерусалим идет на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 3 очка после 6 матчей.

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Хапоэль (Беэр-Шева) Самба Диалло
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