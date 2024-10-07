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Официально: Роман Григорчук покинул пост главного тренера Нефтчи

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В Азербайджане у тренера не заладилось

Официально: Роман Григорчук покинул пост главного тренера Нефтчи

neftchi.az

Новина українською

Украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера азербайджанского "Нефтчи".

Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Григорчук сам просил его уволить с занимаемой должности даже без компенсации за досрочное расторжение 2-летнего трудового соглашения.

Напомним, Григорчук возглавил "Нефтчи" в июне этого года. Под его руководством "нефтяники" провели 9 матчей (5 ничьих и 4 поражения).

Команда занимает 9-е место в Премьер-лиги. Отставание от лидера первенства составляет 16 баллов.

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Роман Григорчук Нефтчи (Баку)
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Источник:
Нефтчи
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.10.2024 в 21:25
иди меняй БАБИЧА он дно не может определиться составом -наладить игру всё на нервах
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0
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
07.10.2024 в 21:25
иди меняй БАБИЧА он дно не может определиться составом -наладить игру всё на нервах
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0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2024 в 21:21
Жаль, не вийшло
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1
0
килия12 (Одесса)
07.10.2024 в 21:01
Рекорды так и падает ниц перед "вэлыкым спэцом"-18 баранок у черноморца с 30 игр,ни одной победы у нефтчи.Где дальше наследит кусок д....ма?
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0
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