Официально: Роман Григорчук покинул пост главного тренера Нефтчи
В Азербайджане у тренера не заладилось
neftchi.az
Украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера азербайджанского "Нефтчи".
Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Григорчук
Напомним, Григорчук возглавил "Нефтчи" в июне этого года. Под его руководством "нефтяники" провели 9 матчей (5 ничьих и 4 поражения).
Команда занимает 9-е место в Премьер-лиги. Отставание от лидера первенства составляет 16 баллов.
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Источник:Нефтчи
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
07.10.2024 в 21:25
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