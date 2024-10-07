Украинский футболист побывал в Белом доме и встретился с Байденом. ФОТО
Визит в Белый дом и встреча с президентом – традиция MLS
фото из соцсетей
Команда МЛС "Коламбус Крю" побывала в Белом доме, где встретилась с президентом США Джо Байденом.
Вместе с командой на встрече был и украинский защитник Евгений Чеберко.
В прошлом сезоне Чеберко вместе с "Коламбус Крю" выиграл Кубок МЛС. Визит в Белый дом и встреча с президентом – традиция для всех чемпионов профессиональных лиг в США.
"Сюрреализм. Невероятный момент в моей жизни. Я никогда не думал об этом, но жизнь снова показывает, насколько она непредсказуема и невероятна.
Очень благодарен этим людям и клубу за этот момент, который я никогда не забуду", – написал Чеберко в Инстаграме.
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