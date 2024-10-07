Челси не может заявить украинского кипера из-за раздутой заявки, - СМИ

Лондонский "Челси" не может заявить вратаря юношеской сборной Украины 19-летнего Владислава Крапивцова, который продолжает тренироваться с командой.

Читайте также Еще один украинец засияет в Английском футболе

Как сообщает Sport.ua, стороны пока никак не могут согласовать отношения из-за проблем с заявкой лондонского клуба, где у "Челси" попросту нет свободных мест. Лондонский клуб юридически не может заявить Крапивцова за любую команду.

По данным источника, такая ситуация может продлиться до зимнего трансферного окна, когда "Челси" попытается найти свободное место в заявке благодаря аренде или трансферу кого-то из имеющихся футболистов. К этому времени Владислав будет продолжать тренироваться с "Челси".

Крапивцов сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом вратаря был "Днепр-1", который летом прекратил свое существование.