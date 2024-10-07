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Челси не может заявить украинского кипера из-за раздутой заявки, - СМИ

Наши за границей
Обновлено

Судя по всему, Владислав Крапивцов будет тренироваться в Челси до зимы без контракта

Челси не может заявить украинского кипера из-за раздутой заявки, - СМИ

Фото: Instagram

Новина українською

Лондонский "Челси" не может заявить вратаря юношеской сборной Украины 19-летнего Владислава Крапивцова, который продолжает тренироваться с командой.

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Как сообщает Sport.ua, стороны пока никак не могут согласовать отношения из-за проблем с заявкой лондонского клуба, где у "Челси" попросту нет свободных мест. Лондонский клуб юридически не может заявить Крапивцова за любую команду.

По данным источника, такая ситуация может продлиться до зимнего трансферного окна, когда "Челси" попытается найти свободное место в заявке благодаря аренде или трансферу кого-то из имеющихся футболистов. К этому времени Владислав будет продолжать тренироваться с "Челси".

Крапивцов сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом вратаря был "Днепр-1", который летом прекратил свое существование.

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Челси (Лондон) Владислав Крапивцов
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 00:32
А чего чертёнок суркиса не играет в Челси? Мастерства не хватает?
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 00:32
А чего чертёнок суркиса не играет в Челси? Мастерства не хватает?
Ответить
0
0

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