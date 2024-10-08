Итальянские СМИ – об игре Довбика с Монцой: Был отрезан от команды. Подачи на него были почти всегда неточные
В прессе одобрительно высказались о взятии ворот
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянские СМИ оценили игру нападающего сборной Украины в очередном матче Серии А.
IlRomanista – 6.5/10
“Поединок против защитника Пабло Мари требовал много физической работы. У Довбика было несколько моментов, учитывая удар в перекладину. Во втором тайме он сначала упустил хорошую возможность, а затем в сложной ситуации нашел свой гол”.
Giallorossi.net – 6.5/10
"Он был отрезан от своей команды. Подачи на него были почти всегда неточные. Во втором тайме он сначала упустил хороший момент, но вскоре компенсировал это, забив отличный гол”.
Артем в нынешнем сезоне провел 9 матчей и забил 4 гола.
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