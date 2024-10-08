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Итальянские СМИ – об игре Довбика с Монцой: Был отрезан от команды. Подачи на него были почти всегда неточные

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В прессе одобрительно высказались о взятии ворот

Итальянские СМИ – об игре Довбика с Монцой: Был отрезан от команды. Подачи на него были почти всегда неточные

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянские СМИ оценили игру нападающего сборной Украины в очередном матче Серии А.

IlRomanista – 6.5/10

“Поединок против защитника Пабло Мари требовал много физической работы. У Довбика было несколько моментов, учитывая удар в перекладину. Во втором тайме он сначала упустил хорошую возможность, а затем в сложной ситуации нашел свой гол”.

Читайте такжеЭкс-тренер Довбика: Я был уверен в Артеме - голы рано или поздно должны были прийти

Giallorossi.net – 6.5/10

"Он был отрезан от своей команды. Подачи на него были почти всегда неточные. Во втором тайме он сначала упустил хороший момент, но вскоре компенсировал это, забив отличный гол”.

Артем в нынешнем сезоне провел 9 матчей и забил 4 гола.

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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