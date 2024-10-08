СМИ – об игре Лунина: Андрей оправдывает доверие Анчелотти. Он хорошо справился со своей задачей
Кипер удачно вернулся в Ла Лигу
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанские СМИ оценили игру вратаря сборной Украины в победном матче мадридского клуба.
- Diario Sport: "Вильярреал" много бил, но эти удары не были опасными. Лунин мог переживать только от удара в перекладину. Команда Марселино не доставила ему много хлопот, поэтому он спокойно провел игру”.
- Marca: “Лунину пришлось вмешаться в игру только в одном или двух моментах. Украинец провел уверенный матч как на линии ворот, так и в игре ногами. Андрей оправдывает доверие Анчелотти”.
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- Diario AS: “Ему повезло во время удара в перекладину. Лунин больше отдыхал, чем ловил мячи во время атак "Вильярреала".
- Mundo Deportivo: “Он хорошо справился со своей задачей. Помогли ему союзники в виде плохих прицельных ударов и перекладины".
Для Андрея Лунина это был второй поединок в составе "сливочных" в этом сезоне.
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Источник:Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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