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Русин отличился голом за молодежную команду Сандерленда

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Молодежка "черных котов" выиграла со счетом 6:0

Русин отличился голом за молодежную команду Сандерленда

Фото: Сандерленд

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин отличился голом в матче за команду U-21.

Украинец вышел в стартовом составе против "Дерби" U-21 в рамках АПЛ-2 и отыграл полный поединок. На 87-й минуте наш соотечественник забил четвертый гол своей команды. В результате "Сандерленд" U-21 одержал победу со счетом 6:0.

Добавим, что в этом сезоне Русин в основе "Сандерленда" провел 7 матчей, без результативных действий.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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