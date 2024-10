Русин отличился голом за молодежную команду Сандерленда

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин отличился голом в матче за команду U-21.

Украинец вышел в стартовом составе против "Дерби" U-21 в рамках АПЛ-2 и отыграл полный поединок. На 87-й минуте наш соотечественник забил четвертый гол своей команды. В результате "Сандерленд" U-21 одержал победу со счетом 6:0.

Добавим, что в этом сезоне Русин в основе "Сандерленда" провел 7 матчей, без результативных действий.

87' Four for the Black Cats ????



Jenson Jones' pinpoint cross is headed home by Rusyn!



[4-0]#SAFC | #PL2 https://t.co/pTAHU3GO18