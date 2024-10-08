Русин отличился голом за молодежную команду Сандерленда
Молодежка "черных котов" выиграла со счетом 6:0
Фото: Сандерленд
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин отличился голом в матче за команду U-21.
Украинец вышел в стартовом составе против "Дерби" U-21 в рамках АПЛ-2 и отыграл полный поединок. На 87-й минуте наш соотечественник забил четвертый гол своей команды. В результате "Сандерленд" U-21 одержал победу со счетом 6:0.
Добавим, что в этом сезоне Русин в основе "Сандерленда" провел 7 матчей, без результативных действий.
87' Four for the Black Cats ????— SAFC Academy (@AcademyOfLight) October 7, 2024
Jenson Jones' pinpoint cross is headed home by Rusyn!
[4-0]#SAFC | #PL2 https://t.co/pTAHU3GO18
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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