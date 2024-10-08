Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия

Ничья 1:1 "Ромы" в гостях у последней команды Серии А уже даже не вызвала никакого удивления. Ведь продолжила серию без побед на выезде в лиге до семи матчей, в том числе четыре последние ничьи, а серию без побед на выезде во всех турнирах - до девяти. Через несколько дней после выезда в Швецию к скромному "Эльфсборгу" в Лиге Европы, где римляне показали еще худший результат - поражение.

После трех первых таймов каденции Ивана Юрича во всех турнирах с игрой высокого уровня "волки" вернулись к унынию, которое демонстрируют уже семь таймов подряд. И это уныние ощущалось еще до "Монцы". Настолько, что поговаривали об увольнении Юрича в случае неудачи там и даже о возвращении Даниэле Де Росси. Еще один признак дикого бардака, в котором пребывает клуб.

Причем Юрич живет в какой-то сказке и смотрит какие-то другие матчи. И после "Эльфсборга", и после "Монцы" заявил, что его команда играет хорошо, постоянно доминирует, много создает, относится к игре отлично и лишь не реализовывает и пропускает со случайных моментов. Выступление в Монце он назвал "замечательным", говоря, что смотрит в будущее с сильной уверенностью в себе.

Жаль Артема Довбика, единственного, кто поднимается над этой серостью. Он забил в третьем из четырех последних матчей лиги, в четвертом из шести последних во всех турнирах. Матч против "Монцы" наиболее отчетливо высветил уровень украинца, который на голову, а то и на две выше, чем уровень его команды. Его команда в нынешнем состоянии недостойна его.

Далеко не впервые он был оторван от других игроков, действовал слишком высоко, не получая поддержки, прессинговал в одиночку. Как всегда, пытался оттягиваться назад, смещаться на фланги, но без поддержки все это получалось вхолостую. Юрич говорил перед матчем, что нужно пользоваться умением украинца убегать на простор и работать в штрафной, но в первом тайме ничего не было.

В первом тайме он коснулся мяча лишь девять раз, в два раза меньше, чем во втором. Из этих девяти в штрафной площадке соперника - лишь однажды. Первую половину матча в его исполнении нельзя признать успешной. Что отмечали и СМИ.



При этом он умудрялся быть заметным даже до перерыва. Смещался назад и пробивал из-за пределов штрафной (в защитника). Давил на защитника в центре штрафной, из-за чего тот срезал мяч в собственные ворота (вратарь взял). Сбрасывал мяч из штрафной спиной к воротам назад под удар (неточный). Был перед пустыми воротами, но Пеллегрини решил пробить, а не отдать мяч ему (вратарь отбил).

Он даже забил, четким ударом от перекладины добив после удара Коне в стойку. Но арбитры зафиксировали офсайд, а ВАР показал, что в офсайде находились примерно три четверти одной ноги Артема, выставленной вперед.

Второй тайм соперник начал немного выше, с мячом, больше в атаке. Чем "Рома" воспользовалась, наконец-то находя Довбика. Трижды отдавая ему пас на ход. Во всех эпизодах защитники мешали, но Артем сбрасывал их как настоящий центрфорвард. Далее же отдал пяткой в штрафную на Пеллегрини (вратарь отбил), сам пробил на входе в штрафную, закручивая в "девятку" (неточно).

В итоге он забил. Пас на ход, защитник Иццо мешает, хватает за футболку, но Довбик разворачивается, сбрасывает его, подхватывает мяч, входит в штрафную по правой стороне, движется влево мимо троих защитников и затем в падении на противоходе бьет низом в дальний угол. Гол, которым гордились бы лучшие форварды.

Далее он получил еще один пас на ход, уже по левому флангу, отдал немного назад, а Коне с 12-ти метров с удобной позиции закрутил чуть неточно. Также боролся за длинный мяч, вратарь соперника выбежал далеко из штрафной и прервал, выбил ценой повреждения.

Итоговая статистика Артема - всего 27 касаний мяча, но девять из них - в штрафной площадке соперника, а это первое место на поле с существенным отрывом. Лишь 14 передач, но из них 12 точных. Три удара, три паса под удар, пять побед в девяти единоборствах, два заработанных фола, четыре попытки прорыва на дриблинге, из них две успешные.

Оценки прессы - всегда наивысшие в команде. Иногда "6.5", но большей частью "7". Его почти единогласно признали игроком матча. "Брал игру в свои руки, двумя-тремя проходами на дриблинге раскрыл оборону "Монцы". "Настоящий бульдог в атаке", "маяк "Ромы", "послал Иццо на канаты", "победил Иццо и Мари в боях ММА", "тяжеловес на уровне Серии А", "тащил "Рому" на своих плечах во втором тайме".

"Гол-шедевр, когда он послал оборону соперника погулять". "Настоящий центрфорвард, из тех, которые на грани исчезновения в нынешнем футболе дриблинга и владения мячом". "Единственное светлое пятно в "Роме".

СМИ говорят, что многие игроки команды просто не его уровня, что партнеры по команде плохо пользуются его скиллами, не находят его.

"Рома" на девятом месте в лиге с десятью очками. На шесть меньше, чем у лидера, но всего на три меньше, чем у третьего места. На четыре меньше, чем у второго - "Интера", с которым она и встретится в Риме сразу же после перерыва на матчи сборных.

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