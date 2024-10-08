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Экс-игрок Челси: Мудрик проигрывает конкуренцию Санчо, проигрывает Нето, проигрывает Мадуэке

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Джейсон Канди считает, что украинец должен уйти в аренду

Экс-игрок Челси: Мудрик проигрывает конкуренцию Санчо, проигрывает Нето, проигрывает Мадуэке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Челси" и еще ряда английских клубов Джейсон Канди, ныне радиоведущий talkSPORT, высказался об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"Я думаю, что Мудрик должен уйти в аренду. Я не вижу для него места в команде на данный момент. Он проигрывает конкуренцию Санчо, проигрывает Нето, проигрывает Мадуэке. Я не вижу в нем игрока команды на данный момент", – сказал Канди.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Источник:
sportskeeda
Опубликовал: Михаил Черныш
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