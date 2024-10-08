  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Все не так плохо. Известно, когда Лунин вернется к тренировкам с Реалом
В тренде

Все не так плохо. Известно, когда Лунин вернется к тренировкам с Реалом

Наши за границей
Обновлено

Андрей вернется через 2-3 дня

Все не так плохо. Известно, когда Лунин вернется к тренировкам с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны подробности болезни украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Читайте такжеВ Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину

Как сообщает испанские источники, футболист заболел вирусной инфекцией, а именно - гастроэнтеритом – острым воспалением желудочно-кишечного тракта.

Отмечается, что украинский вратарь пропустит 2-3 дня, после чего возобновит тренировки с командой.

Напомним, что из-за этой болезни Андрей пропустит матчи сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от "Лилля" (0:1) в Лиге чемпионов и помог "Реалу" победить "Вильярреал" (2:0) в чемпионате Испании.

По теме
yellow-arrow
Забарный вошел в символическую сборную молодых игроков сезона АПЛ от WhoScored
yellow-arrow
Экс-игрок Челси: Мудрик проигрывает конкуренцию Санчо, проигрывает Нето, проигрывает Мадуэке
yellow-arrow
Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artist@@@ (Прага)
08.10.2024 в 21:48
Лунін, Лунін, Лунін! Він і Зінченко повинні грати в ЛНЗ
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Artist@@@ (Прага)
08.10.2024 в 21:48
Лунін, Лунін, Лунін! Він і Зінченко повинні грати в ЛНЗ
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
08.10.2024 в 21:17
гастроэнтерит... ну да, ну да..
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
08.10.2024 в 21:53
Коли, собачий кал, повернеш в бібліотеку методичку "Як навчитись топити за Барселону, не привертаючи увагу санітарів" ?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости