Все не так плохо. Известно, когда Лунин вернется к тренировкам с Реалом
Андрей вернется через 2-3 дня
Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны подробности болезни украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.
Как сообщает испанские источники, футболист заболел вирусной инфекцией, а именно - гастроэнтеритом – острым воспалением желудочно-кишечного тракта.
Отмечается, что украинский вратарь пропустит 2-3 дня, после чего возобновит тренировки с командой.
Напомним, что из-за этой болезни Андрей пропустит матчи сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций.
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Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от "Лилля" (0:1) в Лиге чемпионов и помог "Реалу" победить "Вильярреал" (2:0) в чемпионате Испании.
????Lunin tiene una gastroenteritis— Remontada Blanca (@BlancaRemontada) October 8, 2024
????????En 2-3 días estará recuperado.
ℹ️ Alex Carrera (@Alex_Cab02 ) pic.twitter.com/ncCtqIGPv5
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