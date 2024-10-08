Все не так плохо. Известно, когда Лунин вернется к тренировкам с Реалом

Стали известны подробности болезни украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

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Как сообщает испанские источники, футболист заболел вирусной инфекцией, а именно - гастроэнтеритом – острым воспалением желудочно-кишечного тракта.

Отмечается, что украинский вратарь пропустит 2-3 дня, после чего возобновит тренировки с командой.

Напомним, что из-за этой болезни Андрей пропустит матчи сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций.

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Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от "Лилля" (0:1) в Лиге чемпионов и помог "Реалу" победить "Вильярреал" (2:0) в чемпионате Испании.