Забарный вошел в символическую сборную молодых игроков сезона АПЛ от WhoScored
Средний балл украинца в сыгранных матчах - 6.63
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный вошел в символическую сборную чемпионата Англии по версии WhoScored для игроков не старше 21 года по итогам 7 сыгранных туров.
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У украинского защитника средний бал в проведенных матчах составляет 6.63.
В текущем сезоне Забарный провел за свой клуб семь матчей и не отличился результативными действиями. "Борнмут" с 8 очками в семи матчах идет на 13-м месте в чемпионате.
Символическая сборная АПЛ для игроков не старше 21 года по версии WhoScored:
✨ U21 Premier League Team of the Season So Far pic.twitter.com/8XK4e3k2iv— WhoScored.com (@WhoScored) October 8, 2024
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