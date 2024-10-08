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Забарный вошел в символическую сборную молодых игроков сезона АПЛ от WhoScored

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Средний балл украинца в сыгранных матчах - 6.63

Забарный вошел в символическую сборную молодых игроков сезона АПЛ от WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный вошел в символическую сборную чемпионата Англии по версии WhoScored для игроков не старше 21 года по итогам 7 сыгранных туров.

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У украинского защитника средний бал в проведенных матчах составляет 6.63.

В текущем сезоне Забарный провел за свой клуб семь матчей и не отличился результативными действиями. "Борнмут" с 8 очками в семи матчах идет на 13-м месте в чемпионате.

Символическая сборная АПЛ для игроков не старше 21 года по версии WhoScored:

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