Забарный вошел в символическую сборную молодых игроков сезона АПЛ от WhoScored

Украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный вошел в символическую сборную чемпионата Англии по версии WhoScored для игроков не старше 21 года по итогам 7 сыгранных туров.

У украинского защитника средний бал в проведенных матчах составляет 6.63.

В текущем сезоне Забарный провел за свой клуб семь матчей и не отличился результативными действиями. "Борнмут" с 8 очками в семи матчах идет на 13-м месте в чемпионате.

Символическая сборная АПЛ для игроков не старше 21 года по версии WhoScored:

✨ U21 Premier League Team of the Season So Far pic.twitter.com/8XK4e3k2iv