Журналист: У Ромы нет ни лидера, ни финишера. Они не смогли удержать преимущество, которое создал Довбик

Итальянский журналист Луиджи Ферраджоло отреагировал на неудачный старт "джаллоросси".

“Эта команда и тренер далеко не уйдут. Им нужно очень много голевых моментов, чтобы забить один гол, а затем они с легкостью пропускают. В Серии А нельзя совершать столько ошибок, много ошибаются Пеллегрини и Коне”.