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Журналист: У Ромы нет ни лидера, ни финишера. Они не смогли удержать преимущество, которое создал Довбик

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Волкам не хватает остроты впереди

Журналист: У Ромы нет ни лидера, ни финишера. Они не смогли удержать преимущество, которое создал Довбик

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянский журналист Луиджи Ферраджоло отреагировал на неудачный старт "джаллоросси".

“Эта команда и тренер далеко не уйдут. Им нужно очень много голевых моментов, чтобы забить один гол, а затем они с легкостью пропускают. В Серии А нельзя совершать столько ошибок, много ошибаются Пеллегрини и Коне”.

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“Они не смогли даже удержать преимущество, созданное Довбиком, против последней команды в турнирной таблице. Я разочарован. "Рома" не видит ворот, у нее нет ни лидера, ни финишера. Им не хватает людей, которые могут выполнить решающий дриблинг”, – цитирует журналиста Radio Radio.

Артём забил 4 гола в 9 матчах за команду.

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
Radio Radio
Опубликовал: Александр Симченко
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