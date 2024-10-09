Журналист: У Ромы нет ни лидера, ни финишера. Они не смогли удержать преимущество, которое создал Довбик
Волкам не хватает остроты впереди
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский журналист Луиджи Ферраджоло отреагировал на неудачный старт "джаллоросси".
“Эта команда и тренер далеко не уйдут. Им нужно очень много голевых моментов, чтобы забить один гол, а затем они с легкостью пропускают. В Серии А нельзя совершать столько ошибок, много ошибаются Пеллегрини и Коне”.
“Они не смогли даже удержать преимущество, созданное Довбиком, против последней команды в турнирной таблице. Я разочарован. "Рома" не видит ворот, у нее нет ни лидера, ни финишера. Им не хватает людей, которые могут выполнить решающий дриблинг”, – цитирует журналиста Radio Radio.
Артём забил 4 гола в 9 матчах за команду.
Популярное сейчас
- Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО
- Первые фото новой формы сборной Украины появились в сети
- Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги
- Голосование фанатов за трофей Яшина: Лунин вне конкуренции с отрывом в 30,6%
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine