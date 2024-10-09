Экс-тренер Черноморца: Уход Григорчука из Нефтчи стало неожиданностью
Алексей Антонов не ожидал, что тренер так быстро будет уволен
фото из свободных источников
Бывший помощник Романа Григорчука в "Черноморце" Алексей Антонов высказался относительно увольнения специалиста из "Нефтчи".
"Уход Григорчука стал для меня неожиданностью. Разные бывают ситуации, мне сложно комментировать, не зная ситуации изнутри. Я знаю, что он хороший тренер, большой профессионал своего дела. Несмотря на эти результаты, мое отношение к нему не изменились, и я буду говорить о нем только в положительных тонах.
В карьере тренера всякое бывает. Но повторюсь, такой быстрый уход из команды стал для меня полной неожиданностью", - приводит слова Антонова Azerisport.
Напомним, Григорчук проработал в "Нефтчи" с июня по 7 октября 2024 года. Под его руководством "нефтяники" провели 9 матчей (5 ничьих и 4 поражения).
Команда занимает 9-е место в Премьер-лиги. Отставание от лидера первенства составляет 16 баллов.
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