Экс-тренер Черноморца: Уход Григорчука из Нефтчи стало неожиданностью

Бывший помощник Романа Григорчука в "Черноморце" Алексей Антонов высказался относительно увольнения специалиста из "Нефтчи".

"Уход Григорчука стал для меня неожиданностью. Разные бывают ситуации, мне сложно комментировать, не зная ситуации изнутри. Я знаю, что он хороший тренер, большой профессионал своего дела. Несмотря на эти результаты, мое отношение к нему не изменились, и я буду говорить о нем только в положительных тонах.

В карьере тренера всякое бывает. Но повторюсь, такой быстрый уход из команды стал для меня полной неожиданностью", - приводит слова Антонова Azerisport.