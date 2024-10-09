Украинский хавбек продлил контракт с Олимпиакосом

"Олимпиакос" продлил контракт на 2 года с украинским хавбеком Константином Плишем, сообщает Футбол 24.

Парню 17 лет. Он выступает за команду U-19, которая в новом сезоне не потеряла в чемпионате Греции еще ни одного очка.

Константин родился в Элладе, он является сыном украинских эмигрантов. При этом у него украинский паспорт, хотя он еще не заигран за наши юношеские сборные.

Напомним, за основу "Олимпиакоса" выступает еще один украинец – форвард Роман Яремчук. Нападающий сборной Украины перебрался в стан действующего обладателя Кубка Лиги конференций из "Брюгге" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел за греков 6 матчей и забил 1 гол.