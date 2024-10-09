  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский хавбек продлил контракт с Олимпиакосом
В тренде

Украинский хавбек продлил контракт с Олимпиакосом

Наши за границей

Руководство греков видит серьезную перспективу в сотрудничестве с игроком

Украинский хавбек продлил контракт с Олимпиакосом

Фото: OlympiacosFC

Новина українською

"Олимпиакос" продлил контракт на 2 года с украинским хавбеком Константином Плишем, сообщает Футбол 24.

Парню 17 лет. Он выступает за команду U-19, которая в новом сезоне не потеряла в чемпионате Греции еще ни одного очка.

Константин родился в Элладе, он является сыном украинских эмигрантов. При этом у него украинский паспорт, хотя он еще не заигран за наши юношеские сборные.

Напомним, за основу "Олимпиакоса" выступает еще один украинец – форвард Роман Яремчук. Нападающий сборной Украины перебрался в стан действующего обладателя Кубка Лиги конференций из "Брюгге" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел за греков 6 матчей и забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Черноморца: Уход Григорчука из Нефтчи стало неожиданностью
yellow-arrow
Журналист: У Ромы нет ни лидера, ни финишера. Они не смогли удержать преимущество, которое создал Довбик
yellow-arrow
СМИ: В сборной Украины не сомневаются в желании Лунина играть за национальную команду
Олимпиакос (Пирей)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости