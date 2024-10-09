Рома попала в руки к тренеру-диктатору, который учит футболистов быть "немного негодяями". Как будет выживать Артем Довбик

Итальянская "Рома" стартовала в сезоне 2024/2025 с надеждой на светлое будущее - минимум топ-3 в Серии А и путевка в Лигу чемпионов. Но все мечты начали разбиваться уже в первых же матчах "волков". Ничья с "Кальяри" (1:1), проигрыш "Эмполи" (1:2), ничья с "Ювентусом" (0:0) и "Дженоа" (1:1) оттеснили команду Де Росси от заветного "светлого будущего".

Несмотря на результаты матчей, нельзя сказать, что "Рома" была так уж и плоха. "Волки" совершали достаточно много ударов в створ ворот соперников, показывали отличную точность передач и высокий процент владения мячом. От матча к матчу ожидали результат адаптации, а соответственно голы, от одного из лучших трансферов летнего межсезонья - Артема Довбика. И 15 сентября наконец-то украинский нападающий сбросил безголевое "проклятие" - забил "Дженоа". Этот матч оказался последним для "Ромы" и Артема под руководством Даниэле де Росси. Через несколько дней команда познакомилась с новым главным тренером - Иваном Юричем.

Сегодня "Рома" под руководством любого тренера будет испытывать трудности на поле, как минимум из-за проблемной линии защиты, неуверенной игры голкипера, недоработок фланговых игроков в обороне. И это при том, что "Рома" летом 2024 года закупилась новичками достаточно высокого класса. Большинство этих футболистов, по анализу их качеств, готовы бороться чуть ли не за "Золотой мяч".

Что получил Юрич в наследство от Де Росси

В летнее межсезонье Де Росси постарался сохранить основных лидеров команды - Кристанте, Манчини, Пеллегрини, Эль-Шаарави, голкипера Свилара. Даже Дибала не отправился в Саудовскую Аравию, тем самым доказал свою преданность клубу и болельщикам.

Естественно, не обошлось и без прощаний. Рим покинули Руи Патрисио (второй кипер), Ренато Санчес, Кристенсен, Азмун и Лукаку.

Ну и , конечно, - новички. Трансферы "Ромы" летом 2024, на первый взгляд, выглядели как самыми успешными приобретениями клуба за последние несколько лет. Чего стоит только переезд Сауда Абдулхамида в Рим. Сауд стал первым за всю историю существования футбола игроком, переехавшим из Саудовской Аравии в топ-чемпионат Европы. В Риме Сауда назвали "мини версия Кафу".

Шведский защитник Самуэль Даль - молодой талант, способный как побороться за мяч, так и разогнать атаку благодаря отличной стартовой скорости.

Анхелиньо, Марио Эрмосо, Матс Хуммельс - центральные защитники, о которых мечтал ни один топ-клуб Европы.

Энцо Ле Фе - плеймейкер, который способен склеить игру вертикально. Своими передачами он выводит на голевые позиции атакующих игроков.

Алексис Салимакерс - господствует на левом фланге, доставляет мяч в штрафную соперника, отличный созидатель.

Ману Коне - талантливый полузащитник. Может отлично работать как в защите, так и в атаке. Коне достаточно агрессивный игрок, постоянно идет в отбор, прессингует соперника. В атаке при минимальной возможности не боится бить по воротам соперника. Правда, 23-летнему футболисту пока не хватает опыта для выступлений за такой клуб, как "Рома". Соответственно, многие в Риме были недовольны таким трансфером, понимая, что футболиста еще надо многому научить.

Матиас Соуле - аргентинский талант, в котором Де Росси видел в будущем самым эффективным атакующим игроком "Ромы".

Ну и, конечно, Артем Довбик, футболист, которого Де Росси лично приглашал в "Рому". С первых матчей стало понятно, что у Артема впереди очень сложный период адаптации в новой команде, и в новом для него стиле футбола. А приход нового тренера увеличил количество трудностей.

Кто такой Иван Юрич

Иван Юрич, экс-полузащитник "Хайдука", "Севильи", "Дженоа" и сборной Хорватии начал свою тренерскую карьеру в 2011 году. За пределы Италии хорватский специалист не выезжал. С 2016 по 2018 тренировал "Дженоа", затем год проработал в "Вероне". В 2021 году возглавил "Торино", который поднял с 17-го места (2020/2021) на 9-е (2023/2024). За время тренерской работы Юрич прославился упрямством и агрессивным характером. Однако, руководство "Торино", несмотря на многочисленные скандалы тренера с футболистами, доверяло специалисту и в большинстве случаев выполняло все его трансферные желания. Быть может, если бы Юрич еще несколько лет поработал с "гранатовыми", клуб получил бы путевку в еврокубки. Но в мае 2024 года Юрич решил не подписывать новый контракт с "Торино". Отдыхал хорват недолго. В сентябре, выиграв конкуренцию у Пиоли и Аллегри, возглавил "Рому".

После нескольких матчей "волков" с Юричем рано делать выводы - правильно ли поступила "Рома", отдав команду в руки хорвата. Франческо Тотти положительно отозвался о первых матчах с Юричем, но заметил, "что "Рома" от Юрича будет требовать многое. "Волкам" необходима Лига чемпионов. Большой вопрос - в состоянии ли Юрич вывести команду на европейский турнир".

Какой может стать "Рома" с Юричем

Хорватский специалист имеет нестандартную философию футбола. Все внимание тренер уделяет защитникам. Иногда складывается впечатление, что только защитники, особенно центральные, играют в футбол Юрича. Он видит в них и разрушителей атак соперника, и начинающими атаки, и даже иногда завершителями атак. Юрич считает, что его защитники должны быть особенно атлетичными, агрессивными, с отличными силовыми показателями. Вероятно, Эрмосо, Манчини, Ндика, вполне отвечают требованиям Юрича. Уже в первых матчах "Ромы" под руководством Юрича можно увидеть схему с тремя защитниками, которая, скорее всего и станет основной в будущем.

Если посмотреть на футбол Юрича в целом, напрашивается вывод - хорват не любит экспериментировать. Каждый матч его команды - стандартная схема. Тем не менее есть и отличительные черты от других команд Серии А. Все футболисты Юрича, выходя на поле, точно знают, кого из соперников они опекает. При этом, Юрич учит игроков быть незаметными в таких действиях. Поэтому, оппоненты Юрича часто не видят своего опекуна, который неожиданно появляется, как "черт из табакерки" и заставляет ошибаться на ровном месте.

Футболисты атаки создают впечатление зонального прессинга. Центральная зона Юрича играет постоянно на грани фола, не боясь идти даже в подкаты. Ну а линия защиты разрушает грамотно до тех пор, пока не возникает пожар. Дальше защитники Юрича не стесняются играть слишком грубо, соответственно, их не заботят показанные арбитром желтые карточки.

Что касается нападающих, то Юрич не уделяет много внимания таким футболистам. Они, словно актеры любительской театральной группы, сами пишут себе сценарий. Юрич не любитель проникающих передач и дриблинга. Единственный вариант - кроссы по флангам и навесы в штрафную. Вот в такую ситуацию и попал Артем Довбик. Мягко говоря, не в очень простую. Тем не менее положительный результат уже виден. Отзывы об игре украинца в итальянских СМИ подтверждают это. В матчах с "Удинезе" и "Монцой" Артем заслуженно получил награду лучшего игрока матча.

Конечно, голевые моменты у Артема будут. Команда понимает, что забивать надо, а значит мяч должен доходить до нападающего. К началу октября начинает вырисовываться хотя бы минимальная сыгранность Артема со своими партнерами. Но как и в первых играх сезона, так и в матче с "Монцой" перед международной паузой (6.10.2024) было видно, что команде тяжело найти щели и доставить мяч Артему.

"Артем Довбик - единственный новичок команды этого лета, который показывает положительный рост в "Роме". И это при том, что на старте сезона нападающий вообще не выглядел частью команды. Ему было сложно. И он до сих пор не прошел весь путь адаптации в Италии. Но есть надежда, что у Довбика все получится", - сказал Роберто Пруццо, экс-нападающий "Ромы", в интервью Tuttomercatoweb.

Подводные камни для Довбика

Иван Юрич не отличается терпеливым характером. Хорват не любит игроков, которые не оправдывают его надежды на протяжении одного-двух матчей. О длительности дистанции речь вообще не идет. Вот яркий пример из жизни "Торино". В 2022 году Юрич инициировал покупку сербского футболиста Неманьи Радонича. Конечно, тренер ждал от полузащитника выполнения всех его требований. Не всегда у футболиста получалось. Терпение Юрича лопнула в феврале 2023 года в матче "Торино" - "Ювентус". Радонич вышел на 60-й минуте. Неудачные действия Неманьи в своей штрафной, из-за которых Бремер ("Ювентус") забил третий гол в ворота "Торино" взорвали Юрича. Через минуту Радонич ушел с поля. Много вы видели обратных замен в последние лет пять?

На послематчевой пресс-конференции Юрич прокомментировал свое решение: "Вероятно, у меня не получилось донести до Радонича свои требования. Футболист не слышит меня - это просто неуважение".

Неприятная история Радонича может говорить о том, что в случае длительной безголевой серии Артем Довбик может уступить место в стартовом составе своему прямому конкуренту - Эльдору Шомуродову, который не является одним из лучших бомбардиров "Ромы", но результативные действия совершает практически всегда, когда выходит на замену.

Если же внимательно почитать высказывания Юрича о Довбике, вывод пока неутешительный получается. Перед матчем "Ромы" в Лиге Европы хорват сказал, что Артем устал и поэтому в стартовом составе не выйдет (Довбик заменил Шамуродова на 65-й минуте). А после матча с "Монцой" Юрич ни словом не обмолвился о голе-шедевре Артема, а лишь обратил внимание на 7-8 голевых моментов, которые были не реализованы.

"Я хочу видеть наш футбол более результативным у ворот соперника. Мы должны быть более агрессивными и немного негодяями, чтобы больше забивать", - цитирует Ивана Юрича Tuttomercatoweb после матча с "Монцой"

Получается, у Артема кроме продолжающейся сложной адаптации нарисовалось туманное будущее благодаря приходу нового коуча, как и у всей команды "волков".