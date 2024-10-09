Экс-нападающий Динамо рассказал, как на нем заработали миллион за два дня

Олег Саленко, забивший пять голов на ЧМ-1994, рассказал необычную историю о том, как его купили за 1 миллион евро у киевского "Динамо", а через два дня продали уже за 2 миллиона.

"Клуб знал об этом. Я подписал контракт с "Маккаби" на три дня, они заработали на мне".

История произошла непосредственно перед Чемпионатом мира, который открыл ему много возможностей, что привело его в итоге в "Валенсию" и "Глазго Рейнджерс".

"Испанский "Логроньес" взял меня в аренду с опцией выкупа за 1 миллион евро. Мои отступные должны были быть увеличены до 3 миллионов евро. "Логроньес" не согласился платить такую сумму, поэтому было предложено другое решение", — объясняет Саленко.

"Киевское "Динамо" сменило владельцев и всего за три дня договорилось о моем переходе в "Маккаби" Тель-Авив. Я прилетел в Израиль, прошел медицинское обследование. "Маккаби" купил меня за 1 миллион евро, а потом продал меня через два дня за 2 миллиона. Кто-то здесь нажился".

Переход состоялся в 1992-м году. "Маккаби" Тель-Авив не объявил о приобретении Саленко. Сумма в 2 миллиона евро за трансфер игрока в то время была чрезвычайно высокой для израильского футбола. К примеру, в том же году Георге Хаджи перешел из "Реала" в "Брешию" за такую же сумму, в наше время это сумма около 33 миллионов евро, учитывая инфляцию.