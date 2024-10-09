Коваленко не подошел Дженоа как замена Малиновскому
Клуб ищет замену травмированному Малиновскому
twitter.com/Atalanta_BC
Украинский хавбек Виктор Коваленко, который сейчас находится без клуба, не подошел "Дженоа", сообщает инсайдер Николо Скира.
Также не подошли генуэзцам и Антонио Кандрева и Рафинья Алькантара.
Ранее была информация, что "Дженоа" после травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского ищет среди свободных агентов игрока, который сможет увеличить ростер игроков на этой позиции.
Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки) в матче Серии А с "Венецией" (0:2) перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.
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Также отметим, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.
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