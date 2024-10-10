Экс-форвард Тоттенхэма: Если бы Мудрик перешел в Арсенал, то выглядел бы лучше, чем сейчас

Бывший форвард "Сандерленда" выразил мнение, что украинский вингер "Челси" смог бы раскрыть свой потенциал в футболке "канониров".

“Я думаю, что под руководством Артеты игроки выглядят лучше. Яркий пример – Мудрик. Если бы он перешел в Арсенал, то выглядел бы лучше, чем сейчас”.

“Теперь он совсем не в форме. Он в клубе, где другие игроки его обошли, для него нет четкой структуры. Если он перейдет в "Арсенал", там у него будет понятный план, это уже половина успеха", – сказал Бент в эфире talkSPORT.