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Экс-форвард Тоттенхэма: Если бы Мудрик перешел в Арсенал, то выглядел бы лучше, чем сейчас

Наши за границей
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Даррен Бент считает, что Михаилу не повезло с выбором клуба

Экс-форвард Тоттенхэма: Если бы Мудрик перешел в Арсенал, то выглядел бы лучше, чем сейчас

Getty Images

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Бывший форвард "Сандерленда" выразил мнение, что украинский вингер "Челси" смог бы раскрыть свой потенциал в футболке "канониров".

“Я думаю, что под руководством Артеты игроки выглядят лучше. Яркий пример – Мудрик. Если бы он перешел в Арсенал, то выглядел бы лучше, чем сейчас”.

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“Теперь он совсем не в форме. Он в клубе, где другие игроки его обошли, для него нет четкой структуры. Если он перейдет в "Арсенал", там у него будет понятный план, это уже половина успеха", – сказал Бент в эфире talkSPORT.

Даррен завершил карьеру в 2018 году.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Симченко
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