Сабо: В Челси увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов
Но определенный прогресс есть
Бывший тренер рассказал, почему Михаил не может проявить себя в лондонском клубе.
“У него фантастическая скорость, поэтому его и купили. Наш чемпионат уступает европейским. Когда Мудрик шел на игрока в УПЛ, мог спокойно прокинуть мяч вперед, ведь позади никто не подстраховывал его оппонента. В Англии это сделать гораздо сложнее, ведь они играют плотно и страхуют друг друга”.
“Дриблинга нет в том смысле, чтобы мяч был приклеен к ноге. В "Челси" его многому научили, поэтому сейчас он смещается в центр, способен действовать интереснее. Годы прошли, и они увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Продать его тоже сложно, ведь они приобрели его за большие деньги.
Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов. Наши игроки атакующего плана хотят только забивать и идти вперед”, – убежден Йожеф Йожефович.
Мудрик появился на поле в восьми матчах в текущем сезоне.
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