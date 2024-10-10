Сабо: В Челси увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов

Бывший тренер рассказал, почему Михаил не может проявить себя в лондонском клубе.

“У него фантастическая скорость, поэтому его и купили. Наш чемпионат уступает европейским. Когда Мудрик шел на игрока в УПЛ, мог спокойно прокинуть мяч вперед, ведь позади никто не подстраховывал его оппонента. В Англии это сделать гораздо сложнее, ведь они играют плотно и страхуют друг друга”.

“Дриблинга нет в том смысле, чтобы мяч был приклеен к ноге. В "Челси" его многому научили, поэтому сейчас он смещается в центр, способен действовать интереснее. Годы прошли, и они увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Продать его тоже сложно, ведь они приобрели его за большие деньги.

Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов. Наши игроки атакующего плана хотят только забивать и идти вперед”, – убежден Йожеф Йожефович.