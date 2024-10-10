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"Поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить". Итальянский тренер предсказал, сколько голов забьёт Довбик за сезон

Наши за границей
Обновлено

Проблем с адаптацией не должно возникнуть

"Поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить". Итальянский тренер предсказал, сколько голов забьёт Довбик за сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Марио Сомма сделал положительный прогноз на будущее украинского нападающего Артема Довбика в "Роме".

"Его мышцы всё ещё растут, он чувствует себя более ответственным и знает, что является ориентиром для команды. Я поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить: украинец легко достигнет двузначного количества голов", - заявил специалист.

Основную часть карьеры Сомма провёл в клубах Серии B и Серии С. В сезоне 2004/2005 он смог вывести в Серию А "Эмполи", но спустя 20 туров был уволен. На данный момент тренер без работы.

В текущем сезоне Довбик записал на свой счёт 4 забитых мяча в 9 играх во всех турнирах.

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Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
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