"Поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить". Итальянский тренер предсказал, сколько голов забьёт Довбик за сезон
Проблем с адаптацией не должно возникнуть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Марио Сомма сделал положительный прогноз на будущее украинского нападающего Артема Довбика в "Роме".
"Его мышцы всё ещё растут, он чувствует себя более ответственным и знает, что является ориентиром для команды. Я поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить: украинец легко достигнет двузначного количества голов", - заявил специалист.
Основную часть карьеры Сомма провёл в клубах Серии B и Серии С. В сезоне 2004/2005 он смог вывести в Серию А "Эмполи", но спустя 20 туров был уволен. На данный момент тренер без работы.
В текущем сезоне Довбик записал на свой счёт 4 забитых мяча в 9 играх во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- "Будет пересматриваться". Заместитель министра Минобороны - о критическом статусе спортивных клубов
- Довбик отличился голом в ворота Монцы
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек