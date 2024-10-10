Тренировался ли Лунин? Реал предоставил информацию о здоровье своих игроков
Украинский вратарь продолжает процесс восстановления
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин не принимал участия в тренировке команды 9 октября.
Лунин продолжает процесс восстановления, сообщает пресс-служба "сливочных". Как известно, у украинца в результате отравления возникла вирусная инфекция.
Вместе с Луниным отсутствовали на занятиях Браим Диас, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао, а Килиан Мбаппе тренировался в закрытом помещении.
Также стало известно, что конкурент украинца Тибо Куртуа возобновил тренировки. Бельгийский голкипер занимался по индивидуальной программе, как в зале, так и на поле.
Напомним, что из-за болезни Андрей пропустит матчи сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций.
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