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Тренировался ли Лунин? Реал предоставил информацию о здоровье своих игроков

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Украинский вратарь продолжает процесс восстановления

Тренировался ли Лунин? Реал предоставил информацию о здоровье своих игроков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин не принимал участия в тренировке команды 9 октября.

Лунин продолжает процесс восстановления, сообщает пресс-служба "сливочных". Как известно, у украинца в результате отравления возникла вирусная инфекция.

Вместе с Луниным отсутствовали на занятиях Браим Диас, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао, а Килиан Мбаппе тренировался в закрытом помещении.

Также стало известно, что конкурент украинца Тибо Куртуа возобновил тренировки. Бельгийский голкипер занимался по индивидуальной программе, как в зале, так и на поле.

Напомним, что из-за болезни Андрей пропустит матчи сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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