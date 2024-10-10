Тренировался ли Лунин? Реал предоставил информацию о здоровье своих игроков

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин не принимал участия в тренировке команды 9 октября.

Лунин продолжает процесс восстановления, сообщает пресс-служба "сливочных". Как известно, у украинца в результате отравления возникла вирусная инфекция.

Вместе с Луниным отсутствовали на занятиях Браим Диас, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао, а Килиан Мбаппе тренировался в закрытом помещении.

Также стало известно, что конкурент украинца Тибо Куртуа возобновил тренировки. Бельгийский голкипер занимался по индивидуальной программе, как в зале, так и на поле.

Напомним, что из-за болезни Андрей пропустит матчи сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций.