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Экс-вратарь Реала: У Лунина немного более холодный характер по сравнению с Куртуа. Возможно, потому, что он украинец

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Экс-вратарь Реала: У Лунина немного более холодный характер по сравнению с Куртуа. Возможно, потому, что он украинец

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вратарь "Реала" Лукас Каньисарес, сын легендарного Сантьяго Каньисареса, поделился своим мнением об украинском голкипере мадридцев Андрее Лунине.

"У Лунина немного более холодный характер по сравнению с Куртуа. Возможно, потому, что он украинец, и мы тоже об этом шутим, но я думаю, что это что-то очень положительное для вратаря.

Я разговаривал с ним, он делился со мной, помогал мне, давал советы и, очевидно, был отличным парнем. То, что он был таким холодным, не любил шутить и много болтать, я думаю, было видно в прошлом сезоне. Он смог стоять на стадионе "Этихад", перед 90 000 зрителей, в четвертьфинале Лиги чемпионов и почти не дрожать, пока все другие страдали.

Он отличный вратарь, у которого замечательная карьера, и для меня было еще одним удовольствием работать с ним, как с Кепой, Кейлором Навасом...", - цитирует Лукаса Relevo.

Лукас Каньисарес находился в системе "Реала" с 2014 по 2024 года. За основную команду он не сыграл ни одного матча, а ныне защищает цвета португальского "Фаренсе".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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