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В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"

Наши за границей

Возможно, зимой украинец уйдет в аренду

В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство и тренерский штаб "Челси" определились с будущим украинского вингера команды Михаила Мудрика.

Как пишет GiveMeSport, в "Челси" все еще верят в потенциал и светлое будущее украинца, но считают, что для того, чтобы он получал больше игрового времени, Мудрик зимой должен уйти в аренду.

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Поэтому клуб зимой будет рассматривать арендные предложения по украинцу.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 00:28
Никто там в мишку уже не верит. Там есть Палмер, который раставил все точки над i
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 00:28
Никто там в мишку уже не верит. Там есть Палмер, который раставил все точки над i
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0
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 00:01
100 % аренда. И я знаю даже куда. Бешикташ...
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0
2

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