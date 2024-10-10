В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
Возможно, зимой украинец уйдет в аренду
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство и тренерский штаб "
Как пишет GiveMeSport, в "Челси" все еще верят в потенциал и светлое будущее украинца, но считают, что для того, чтобы он получал больше игрового времени, Мудрик зимой должен уйти в аренду.
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Поэтому клуб зимой будет рассматривать арендные предложения по украинцу.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Михаил Черныш
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Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 00:28
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