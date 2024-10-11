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Кащук: Темные дни закончились, пришло время сиять

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Украинец не играл в официальных матчах почти год

Кащук: Темные дни закончились, пришло время сиять

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский вингер Алексей Кащук дебютировал за азарбайджанский "Карабах". Это произошло в матче 9-го тура тамошней Премьер-лиги против "Сумгаита" (1:0). Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут.

После игры Алексей в своем Instagram поделился с подписчиками радостью от возможности снова проводить официальные матчи.

"Как же я скучал по этому. Первые 60 минут после 11 тяжелых месяцев...

Момент, которого я ждал долгое время, мой дебют, моя первая победа. Потрясающее чувство, когда ты снова делаешь то, что любишь больше всего на свете, но впереди еще долгий и захватывающий путь, так что давайте повеселимся.

Темные дни закончились, пришло время сиять и идти забирать то, что я оставил позади, до скорой встречи", - написал Кащук.

Напомним, что Кащук не выходил на поле в официальных матчах с декабря 2023-го. Зимой он отказался продлевать контракт с "Шахтером" и поддерживал форму с юношеской командой. Летом 2024-го он покинул "горняков" в статусе свободного агента. Впоследствии он подписал соглашение с "Карабахом".

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Карабах (Агдам) Алексей Кащук
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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