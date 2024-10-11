Экс-игрок Нефтчи: После 2-3 неудачных матчей Григорчук потерял контроль и не знал, что делает

Бывший полузащитник и тренер "Нефтчи" Бахтияр Мусаев прокомментировал новость об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с поста наставника клуба.

Основная доля вины за неудачи лежит на главном тренере, потому что ему были предоставлены все условия. Были и игроки, которых он сам хотел. Но результаты были неудовлетворительными. В первом круге не было ни одной победы. В неудачах есть вина тренера.

"Для меня это не стало сюрпризом. Уже 2-3 тура назад были такие сигналы. Руководство создало для него все условия. Но результаты оказались очень плохими. Возможно, такого провального старта в истории "Нефтчи" еще не было. Было выделено достаточно средств на покупку игроков. Насколько я знаю, ему дали все необходимые полномочия. Но начался крайне неудачный период, что и привело к его отставке.

Трудно сказать, что будет дальше, ведь я не внутри команды и не знаю, что там происходит. Но такого провального старта у них еще не было. Конечно, дальше будет лучше, потому что условия и состав "Нефтчи" не так плохи, чтобы команда была на предпоследнем месте. Но насколько все улучшится, будет зависеть от назначения нового тренера. Если брать текущие результаты, то даже без тренера команда могла бы провести второй круг лучше.

Насколько мне известно, за все трансферы отвечал сам Григорчук. Иногда складывается мнение, что ему не предлагали хороших игроков, и поэтому он делал плохие выборы. Я так не думаю. Были футболисты, которых он настойчиво хотел видеть в команде, считал их спасителями. Он верил, что они помогут команде, и дал указание руководству их подписать. Мы знали его с давних пор. В "Габале" он тоже хотел иметь полный контроль над происходящим на поле и подбирать игроков по своему желанию. Но, как оказалось, были ошибки. Даже в "Габале" я не был в восторге от его трансферной политики. Да, были результаты на еврокубковой арене, и это нельзя игнорировать, но и удача играла свою роль. В "Габале" лучшим в составе все равно оставался Джавид Гусейнов, несмотря на все его трансферы. И на этот раз футболисты, которых он настойчиво хотел, не оправдали ожиданий, и это привело к нынешней ситуации в "Нефтчи".

Ни один из новичков не является отличным приобретением. Но есть нормальные, средние игроки, а также плохие. Однако в целом с ними можно было добиться гораздо лучших результатов. Но в каждом матче был разный состав, происходили ротации, менялась система игры. После 2-3 неудачных матчей Григорчук потерял контроль и сам не знал, что делает. Начался хаос, возникли проблемы с футболистами, и они не смогли показать свой лучший футбол. Недавно меня спрашивали о Григорчуке, и мои слова неправильно поняли, написав, что он должен был остаться на посту. Но я такого не говорил. Возможно, произошла техническая ошибка. Я хотел бы прояснить этот момент через вас, чтобы не было недоразумений. Пусть не думают, что два дня назад я говорил одно, а теперь говорю другое", - рассказал Мусаев.