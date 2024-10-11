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Опередил Стоунза и Киммиха. Зинченко вошел в топ-10 игроков в истории по необычному показателю

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Александр хорошо улавливает современные тренды в футболе

Опередил Стоунза и Киммиха. Зинченко вошел в топ-10 игроков в истории по необычному показателю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание Givemesport опубликовало список лучших инвертированных фуллбеков в истории. В него вошёл и украинский универсал "Арсенала" Александр Зинченко.

Инвертированный фуллбек - это модернизированная вариация традиционного флангового защитника, который был основой в футбольной тактике на протяжении довольно долгого времени. Вместо того чтобы выполнять обычные обязанности по поддержанию ширины поля, инвертированный фуллбек должен больше смещаться в центр поля при атаках своей команды, эффективно действуя в качестве дополнительного полузащитника, что позволяет полностью контролировать владение мячом.

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"Начав свою карьеру в качестве креативного полузащитника, Александр Зинченко никогда не был настоящим защитником, но с мячом у него всегда был "совершенно другой разговор". Исключительная техника украинца в сочетании с уникальным низким центром тяжести позволяет ему удерживать мяч даже в самых неудобных ситуациях, что, в свою очередь, делает его ключевой тактической фигурой для каждого из тренеров, под руководством которых он играл.

Универсальность Зинченко сыграла ключевую роль в доминировании "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы, помогла команде выиграть несколько титулов Премьер-лиги и кубков. Его переход в "Арсенал" оказался не менее значимым, где его способность смещаться в полузащиту придала команде Микеля Артеты большую тактическую гибкость, способствуя ее возвращению в борьбу за титул", - говорится в материале Givemesport.

Топ-10 лучших инвертированных фуллбеков в истории:

  • 1. Филипп Лам
  • 2. Серхи Бархуан
  • 3. Альберт Феррер
  • 4. Жоау Канселу
  • 5. Трент Александр-Арнольд
  • 6. Александр Зинченко
  • 7. Джон Стоунз
  • 8. Джошуа Киммих
  • 9. Бен Уайт
  • 10. Мануэль Аканджи.
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Украина Филипп Лам Арсенал (Лондон) Александр Зинченко рейтинг
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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Александр Бураков
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