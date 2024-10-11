Опередил Стоунза и Киммиха. Зинченко вошел в топ-10 игроков в истории по необычному показателю
Александр хорошо улавливает современные тренды в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Givemesport опубликовало список лучших инвертированных фуллбеков в истории. В него вошёл и украинский универсал "Арсенала" Александр Зинченко.
Инвертированный фуллбек - это модернизированная вариация традиционного флангового защитника, который был основой в футбольной тактике на протяжении довольно долгого времени. Вместо того чтобы выполнять обычные обязанности по поддержанию ширины поля, инвертированный фуллбек должен больше смещаться в центр поля при атаках своей команды, эффективно действуя в качестве дополнительного полузащитника, что позволяет полностью контролировать владение мячом.
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"Начав свою карьеру в качестве креативного полузащитника, Александр Зинченко никогда не был настоящим защитником, но с мячом у него всегда был "совершенно другой разговор". Исключительная техника украинца в сочетании с уникальным низким центром тяжести позволяет ему удерживать мяч даже в самых неудобных ситуациях, что, в свою очередь, делает его ключевой тактической фигурой для каждого из тренеров, под руководством которых он играл.
Универсальность Зинченко сыграла ключевую роль в доминировании "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы, помогла команде выиграть несколько титулов Премьер-лиги и кубков. Его переход в "Арсенал" оказался не менее значимым, где его способность смещаться в полузащиту придала команде Микеля Артеты большую тактическую гибкость, способствуя ее возвращению в борьбу за титул", - говорится в материале Givemesport.
Топ-10 лучших инвертированных фуллбеков в истории:
- 1. Филипп Лам
- 2. Серхи Бархуан
- 3. Альберт Феррер
- 4. Жоау Канселу
- 5. Трент Александр-Арнольд
- 6. Александр Зинченко
- 7. Джон Стоунз
- 8. Джошуа Киммих
- 9. Бен Уайт
- 10. Мануэль Аканджи.
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