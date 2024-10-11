Луческу - о решении возглавить сборную Румынии: Понял, что у меня тоже есть обязательства

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу объяснил свое решение стать во главе национальной команды Румынии вместо завершения карьеры.

"Был момент, когда я прозрел, что каким-то образом обязан румынскому футболу и что должен что-то дать за все, что он мне дал. Около 8 месяцев после ухода на пенсию, но не из футбола, я был занят чем-то другим, я был занят со своими детьми, правнуками, занимался с ними футболом. Я хорошо провел время и там, но потом понял, что у меня тоже есть обязательства, и я должен их выполнить и закончить очень долгую и очень продолжительную деятельность в качестве тренера сборной Румынии.

Футбол эволюционирует, это абсолютно нормально. Конечно, я приспособился к этой ситуации и от момента к моменту, от года к году старался соответствовать этим изменениям на футбольном поле и в тренировках игроков. Конечно, этот опыт также сделал меня мудрее в моих отношениях с игроками, с игрой, со всем, что происходит в футбольном мире. И я верю, что мое присутствие поможет, пока позволяет здоровье и пока у меня есть энтузиазм. Его я не потерял, и именно он заставил меня вернуться в футбол", - сказал Луческу в интервью UEFA TV.